Rally di Svezia, trionfo di Latvala e Toyota

Doppio ritorno al successo per Jari-Matti Latvala e la Toyota. Nel rally di Svezia il pilota finlandese ritrova l'appuntamento col gradino più alto del podio a quasi un anno di distanza (Messico 2016), per la casa costruttrice giapponese invece l'attesa è durata 18 anni (Auriol in Cina nel 1999): battuti Tanak (+29.2'') e Ogier (+59.5'') su Ford.



Il pilota estone ha dovuto lottare con il cambio difettoso che lo ha rallentato sin da venerdì mattina, però è riuscito a stare davanti al compagno di squadra che deve ancora trovare il miglior feeling con la Fiesta. Già dal podio Dani Sordo, su Hyundai. Ora l'appuntamento in Messico, dove Latvala si presenta da leader della generale, grazie al secondo posto di Montecarlo.