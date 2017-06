Rally Corsica, vince Ogier: titolo sempre più vicino

Sebastien Ogier vince il Tour de Corse, per la prima volta in carriera, e si prepara a celebrare la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo. Il francese è costretto, però, rimandare la festa, a causa del terzo posto ottenuto dal compagno di squadra Mikkelsen, arrivato subito dietro a Neuville (Hyunday). Il successo nella decima tappa del Wrc 2016 coincide con il terzo successo nell'anno per Ogier. Per centrare l'obiettivo finale, il pilota della Volkswagen Polo potrà perdere fino a 12 punti da Mikkelsen e 27 da Neuville nell'undicesima tappa, in programma tra due settimane in Spagna.

rally corsica, classifica finale

1. Ogier (Volkswagen)

2. Neuville (Hyundai) a 46"4;

3. Mikkelsen (Volkswagen) a 1'10";

4. Latvala (VW) a 1'35";

5. Breen (Citroen) a 2'18"