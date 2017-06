Qualifiche Gp Singapore: pole per Rosberg. Vettel partirà ultimo

E' di Nico Rosberg, su Mercedes, la pole position nel Gp di Singapore 2016, valido per la 15.a prova del Mondiale di Formula 1. A fianco del tedesco, miglior tempo con 1'42''584, partirà dalla prima fila anche Daniel Ricciardo con la Red Bull (1'43''115). Quinta posizione per la Ferrari di Kimi Raikkonen (1'43''540), che avrà davanti a sè in seconda fila la McLaren di Lewis Hamilton (1'43''288), terzo in griglia, e la Red Bull di Max Verstappen (1'43''328), quarto.



Nella Q3, ritardata di dieci minuti per consentire di riparare alcune barriere danneggiate dall'impatto con la Haas del francese Romain Grosjean nel finale della Q2, ha ottenuto il sesto tempo lo spagnolo Carlos Sainz jr davanti al compagno di squadra della Toro Rosso, Daniil Kvyat. Ottavo tempo per la Force India del tedesco Nico Huelkenberg, nono per Fernando Alonso con la McLaren e decimo per l'altra Force India, condotta da Sergio Perez.



Sebastian Vettel partirà ultimo per un problema tecnico alla sua Ferrari. Il tedesco non è riuscito a realizzare un tempo sufficiente per qualificarsi alla Q2. Dopo un tentativo di sistemare la sua monoposto ai box per sostituire una barra antirollio, Vettel ha dovuto rinunciare all'ultimo giro possibile. "Sfortuna? No - ha commentato il tedesco - c'è un motivo per cui qualcosa si è rotto, e bisogna fare in modo che non si ripeta anche nell’altra. Stavo andando con tre ruote e non riuscivo a guidare la macchina. È un peccato. Speriamo in una safety car e possiamo fare bene".