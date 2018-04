Qualifiche F1 in Cina, prima fila Ferrari con Vettel in pole position

Seconda pole position e seconda prima fila consecutive (non accadeva dal 2006, piloti Michael Schumacher e Felipe Massa) per la Ferrari: come successo in Bahrain, Sebastian Vettel partirà davanti a tutti nel gran premio in Cina.



La scuderia Rossa si conferma in gran forma visto il secondo posto di Kimi Raikkonen (a soli 87 millesimi di ritardo) che si è tenuto dietro di oltre mezzo secondo le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, più in difficoltà del solito nonostante sia una pista tradizionalmente più favorevole alla scuderia tedesca. Vettel ha anche fatto segnare il record della pista di Shanghai, togliendolo all'inglese campione del mondo, con il tempo di 1'31''095.



Terza fila delle Red Bull con Verstappen davanti a Ricciardo mentre la top ten è completata da Hulkenberg (Renault), Perez (Force India), Sainz jr (Renault) e Grosjean (Haas).

VETTEL: "MACCHINA FANTASTICA"

Così Vettel dopo la pole position: "La macchina è stata fantastica ed è andata sempre migliorando. Solo 87 millesimi da Raikkonen, dove li ho trovati? Nel primo giro lanciato della Q3 ho fatto un paio di errori con il gas e ho avuto del sovrasterzo. Quindi sapevo di poter migliorare con un giro pulito. Domani è previsto sole ed asfalto più caldo. Penso che saremo tutti più vicini". Hamilton spera di migliorare: "Ieri la macchina andava bene, oggi era più freddo, la Ferrari ha mostrato di avere più potenza. In gara daremo tutto, anche se sappiamo che la loro macchina va forte anche con il caldo".