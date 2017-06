Nico Rosberg, tifoso del Napoli per amore della...pizza

Che fossi speciale...lo sapevamo già @nico_rosberg pic.twitter.com/rkbPAYjsMT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 28 novembre 2016

A fare il tifo per Nico Rosberg nell'ultimo Gp della stagione c'era tutta Napoli. Il tedesco della Mercedes, che a 31 anni ha vinto il suo primo mondiale di Formula 1, è infatti molto amato dai napoletani per un episodio di cui è stato protagonista un paio di anni fa e che lo stesso pilota ha ricordato in un'intervista alla Gazzetta di qualche settimana fa: “Il viaggio a Napoli fu uno spettacolo, le tre pizze che mangiai in tre ore pure - ha raccontato Rosberg - Ero in viaggio di nozze con mia moglie Vivian e alcuni amici, ci è venuto in mente di imitare il “bar hopping” che fanno gli inglesi saltando da un pub all’altro. Così siamo andati in tre pizzerie storiche, da Michele, Sorbillo e Trianon. Nella prima pizzeria ho aspettato in coda un’ora e mezza, senza che nessuno mi riconoscesse, e poi abbiamo mangiato sul marciapiede, ma è stato magnifico. Ho assaggiato la pizza anche a Capri. Mi piace tantissimo l’Italia”. Musica per le orecchie dei tifosi e del club azzurro, che attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto celebrare il neo campione iridato.