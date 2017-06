MX2, Herlings diventa campione del mondo

Grazie al successo in gara-1, Jeffrey Herlings si è laureato campione del mondo della MX2 prima del passaggio alla 450 previsto per il 2017. Nel Gp negli Usa, in una Charlotte devastata dal tornado che si è abbattuto nella giornata di venerdì, il 22enne olandese vince la prima manche approfittando dell'errore di Forkner (partito al comando ma protagonista di un errore) e passando Cooper Webb sino al termine della gara.



Herlings, al terzo titolo in MX2 (dopo quelli del 2012 e 2013) e Ktm festeggiano: "Nonostante gli infortuni del 2014 e 2015 e l'operazione alla spalla finalmente sono tornato a vincere. Il titolo ripaga di tutti gli sforzi, ringrazio la squadra" ha detto l'olandese.



In gara-2, successo di Webb davanti a Forkner e Herlings. Samuele Bernardini, 16° in gara-1 e 9° in gara-2, migliore tra gli italiani. Appuntamento l'11 settembre al Glen Helen Raceway per la chiusura del campionato.