Motori, scomparso a 83 anni John Surtees: fu iridato con la Ferrari

Very sorry to hear that John Surtees, the only person to win both #MotoGP & #F1 World Championships, has passed away at the age of 83. pic.twitter.com/HAPdqB6OxJ — MotoGP™ (@MotoGP) 10 marzo 2017

John Surtees, ex pilota di auto e moto, unico al mondo a vincere il titolo mondiale sia su due (ben 7 volte) sia su quattro ruote, è morto all'età di 83 anni. Lo rende noto l'ente della MotoGp con un tweet. In totale nel motociclismo Surtees ha vinto sette titoli mondiali: dal 1958 al 1960 nella classe 350, nel 1956 e dal 1958 al 1960 nella classe 500. In Formula 1 ha invece corso dal 1960 (anno in cui partecipò a due gran premi, piazzandosi secondo in quello d'Inghilterra) al 1972, vincendo il titolo mondiale nel 1964 al volante di una Ferrari.

I familiari di Surtees hanno emesso questo comunicato: "È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro marito e padre, John Surtees. John, 83 anni, era entrato al St Georges Hospital di Londra a febbraio con problemi respiratori e dopo un breve periodo in terapia intensiva è deceduto serenamente questo pomeriggio. Sua moglie, Jane e le figlie, Leonora e Edwina erano al suo fianco. John era un amorevole marito, padre, fratello e amico. E 'stato anche uno dei veri grandi del motorsport e ha continuato a lavorare senza sosta fino a poco tempo con la Fondazione Henry Surtees Fondazione e il Buckmore Parco Kart Circuit. Piangiamo la perdita di un uomo così incredibile, gentile e amorevole, è stato un vero e proprio esempio. Vorremmo ringraziare tutto il personale dell'ospedale per la loro professionalità e il sostegno in questo momento difficile per noi. Grazie anche a tutti coloro che hanno inviato i loro messaggi genere nelle ultime settimane".

Today the F1 family lost one of its all-time greats



1964 F1 world champion and motorsport legend John Surtees has passed away aged 83 pic.twitter.com/qAhTp7HANY — Formula 1 (@F1) 10 marzo 2017