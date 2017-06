Motori, altro che 13 Dakar: via la patente a Peterhansel

Tredici Dakar vinte, l'ultima proprio poche settimane fa, non sono valse a niente: se c'è una polizia inflessibile, è quella svizzera. E così Stephane Peterhansel dovrà rimanere probabilmente tre mesi senza patente per aver guidato a 89 km/h in una strada di Crans-Montana (dove vive dal 2001) dove il limite era di 50. Secondo il Ministero pubblico è "una grave violazione della legge sulla circolazione stradale", al pilota francese comminata anche una multa da oltre 4.100 euro: Peterhansel ha già comunicato di non voler fare ricorso.