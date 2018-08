MotoGP, Zeltweg: Lorenzo batte Marquez, che show

In passato l'Italia li ha criticati, adesso non si può far altro che applaudire: a Zeltweg, nel Gp d'Austria, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno dato vita a un duello meraviglioso che Andrea Dovizioso, inizialmente attaccato ai due, ha potuto solo ammirare poco distante da entrambi. Vince la Ducati di Lorenzo, ma il leader del Mondiale aumenta il proprio vantaggio in classifica su Valentino Rossi, partito 14esimo e arrivato sesto, dietro Crutchlow e Petrucci: adesso Marquez è a +59 sul Dottore, un distacco probabilmente incolmabile



Dovizioso sale sul podio pagando un errore a circa dieci giri dal termine: non ha più saputo o potuto ricucire lo strappo dai due spagnoli, ma ha comunque dato battaglia dopo l'ottima prova in qualifica, dove per soli due millesimi aveva perso la pole position. "Sono molto deluso - ha detto il pilota italiano - volevo davvero vincere. Mi dispiace molto perchè avevamo una buona velocità ma comunque ha vinto una Ducati e va bene così. Ero terzo dopo la partenza e non riuscivo a guidare come volevo, poi ho finito le gomme. Forse le ho sfruttate troppo nel tentativo di superate Lorenzo oppure erano sbagliate, non lo so".