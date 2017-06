MotoGp, Vinales domina le libere: Rossi decimo, Lorenzo fuori dalla top ten

Dopo la terza sessione di libere in Qatar, dove domenica si correrà il primo Gp della stagione, il dominatore è Maverick Viñales, che si conferma favorito anche per la pole position. Lo spagnolo della Yamaha ha conquistato il miglior tempo (1'54"316) mettendosi dietro un ottimo Iannone con la Suzuki e il campione del mondo Marquez, terzo con la Honda. Rossi, decimo, entra per il rotto della cuffia nella top ten dei piloti che passano direttamente alla Q2, mentre ne resta fuori clamorosamente Lorenzo, solo 12° con la Ducati a 1"145 da Viñales.

Detto delle prime tre posizioni, completano la top ten il quarto posto di Zarco, che conferma la bontà della Yamaha M1 (2016), il 5° di Dovizioso con la prima delle Ducati, poi 6° Redding, 7° Pedrosa, 8° Folger con l'altra Yamaha Tech 3 e 9° Crutchlow. A chiudere i primi dieci Valentino, mentre Petrucci è 11° davanti a Lorenzo.