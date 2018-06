MotoGp, Valentino show al Mugello: pole e record della pista

Spettacolare pole position di Valentino Rossi nel Gp d'talia di Motogp al Mugello. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore per commemorare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46''208, nuovo record della pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo (DucatI), staccato di 35 millesimi, e l'altra Yamaha di Maverick Vinales (+0.096).

Alle spalle del terzetto di testa si piazza Iannone (Suzuki), che conferma le buone prestazioni delle libere, quinto posto invece per Petrucci (Ducati), che chiude davanti al leader del Mondiale Marc Marquez (Honda) e alla Ducati di Andrea Dovizioso. Il campione di Tavullia ha migliorato di ben 281 millesimi il record della pista detenuto dal 2015 da Andrea Iannone. Per Rossi questa è la 55/a pole position in top class, l'ultima risaliva al Gp di Motegi 2016. Domani alle 09,40 il via al warm up, poi alle 14,00 la partenza della gara.

Rossi: "Contentissimo"

Subito dopo la fine delle qualifiche il Dottore era raggiante: "Sono contentissimo, questa pole è una sorpresa. Dal secondo giro oggi mi è venuto tutto bene. È stata una grande emozione chiudere davanti a tutti, mi sono goduto tutto il tifo, è stato fantastico. Domani sarà più dura, ma per ora mi godo il momento con il mio team".