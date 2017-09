MotoGP, Valentino Rossi secondo nelle libere a Silverstone

È stato Cal Crutchlow il più veloce della MotoGp nella seconda sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, in programma domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota inglese, in sella a una Honda non ufficiale, ha fatto segnare il tempo di 2'00"897, precedendo le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Viñales.



Il Dottore, che alla vigilia si era di fatto tagliato fuori dalla lotta al titolo per i 33 punti di distacco dal leader Marquez e i continui problemi della propria moto, accusa un ritardo di 241 millesimi, mentre lo spagnolo è staccato di 271 millesimi. Quinto crono per la Honda di Marc Marquez (+0,714), le due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso sono rispettivamente sesta e nona a 758 e 996 millesimi. Sedicesima la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci.