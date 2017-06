MotoGP, Valentino Rossi cade all'ultimo giro, trionfa Vinales

Heart wrenching scenes with a distraught #VR46



But what an outstanding race from the Doctor. #FrenchGP pic.twitter.com/r2mH0A1QQx — MotoGP™(@MotoGP) 21 maggio 2017

Dal sogno alle lacrime. Tutto nel giro di 30 secondi. Valentino Rossi era in testa a Le Mans all'ultimo giro quando ha subito il sorpasso da Maverick Viñales. Nel tentativo di riavvicinarsi, per provare il contrattacco, il Dottore è caduto e non è pià riuscito a ripartire dopo essere finito fuori pista: a quel punto è scoppiato a piangere.



Rossi sembrava vicinissimo alla prima vittoria nel Mondiale che avrebbe potuto permettergli di allungare in testa, invece subisce il sorpasso anche in classifica da Viñales chiudendo la gara senza punti: ora lo spagnolo è a quota 85, Rossi resta a 62, scavalcato anche da Pedrosa (68). Sul podio, a Le Mans, finiscono Zarco e Pedrosa, quarto Dovizioso. Fuori anche Marquez.