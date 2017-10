MotoGP, Valentino Rossi acclamato in Australia: "Che bello"

Il pubblico australiano ha Valentino Rossi nel cuore. La riprova si è avuta durante la premiazione del Gp a Phillip Island, quando sul podio il pilota italiano - che ha chiuso al secondo posto - è stato accolto ed accompagnato da continui cori di incoraggiamento e tanti applausi. Se la vittoria l'avesse assegnata l'applausometro, Marc Marquez, sulla pista meritatissimo vincitore, non sarebbe andato lontano: per lo spagnolo fischi ed anche qualche 'buu' di disapprovazione.



"Mi è piaciuta un sacco, questa pista è bellissima ed è stata una gara fantastica - ha detto Valentino Rossi -, non vedo l'ora di rivederla: chi si è svegliato presto in Italia è stato ripagato. Tutti i piloti davanti sono stati molto aggressivi, per cui dovevi essere più stupido e più aggressivo di loro nella battaglia. È stata una bellissima bagarre con Zarco, Vinales, Iannone, Marquez: ci ho provato fino alla fine per il podio e sono contentissimo di questo secondo posto. Lo ho prese e le ho date, si è molto alzato il livello di aggressività soprattutto degli ultimi arrivati, ma se il gioco è questo io sono pronto. Potevo stare con Marquez e giocarmela, poi Iannone mi è entrato alla 'spera in Dio' e così Marc se n'è andato".



Molto meno felice Andrea Dovizioso, scivolato a -33: "Il mio errore ad inizio gara ha peggiorato il distacco e complicato la gara. Poi, però, abbiamo avuto la conferma del limite della moto, che non gira. La delusione è grande. Sui curvoni di Phillip Island il problema di percorrenza si è amplificato. Andiamo forte nei rettilinei ed in frenata, ma le curve veloci ci mettono in difficoltà".