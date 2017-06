MotoGp: Valentino, primo urlo ad Assen! Secondo posto per Petrucci

Gp d'Olanda a forti tinte tricolori. Valentino Rossi a bordo della sua Yamaha ha trionfato nell'ottava prova del Mondiale. Sul circuito di Assen il dottore, al primo successo stagionale e al decimo su questa pista, ha preceduto Danilo Petrucci (Ducati) e Marc Marquez (Honda) al termine di una sfida mozzafiato e incerta fino all'ultimo anche per il tempo instabile.



Quarto Cal Crutchlow (Honda), mentre al quinto posto si è piazzato Andrea Dovizioso (Ducati), nuovo leader del Mondiale, che ha sfruttato la caduta di Maverik Vinales. il pilota romagnolo ha adesso 115 punti, 4 in più di Maverik Vinales (111) oggi caduto e sette in più di Valentino Rossi (108). Seguono Marc Marquez (104), Dani Pedrosa (87), J.Zarco (77), Danilo Petrucci (62) e Jorge Lorenzo (60).



Rossi ha vinto in 41:41.149, precedendo Petrucci di 0.063, Marquez di 5.201. Dovizioso è arrivato con un ritardo di 5.327, davanti a J. Milelr (+23.390), Abraham (+36.982), L.Baz (+37.070), Iannone (+37.154) e A. Espargaro (+59.836).

Rossi: "Assen speciale, non poteva andare meglio"

"Assen è un posto speciale, ci sono tantissime persone vicine, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione". Valentino Rossi non nasconde la gioia per il successo al Gp di Olanda. "E' stata una gara bellissima - ha aggiunto il campione della Yamaha - meglio di così non poteva andare". Gara entusiasmante della quale ha spiegato i momenti salienti: "A un certo punto ero molto ottimista e stavo cominciando ad andare via, diciamo che la situazione era sotto controllo. Poi ha cominciato a piovere e mi sono venuti a prendere. Poi però mi sono detto 'non piove più, o forse piove meno': bisognava vincere e penso di meritarmela anche per quello che ho fatto nelle altri appuntamenti". Poi la frecciata a Zarco che, partito dalla pole, lo ha urtato maldestramente. "Non è cattivo - sorride Rossi -, è proprio che non è capace non capisce le distanze. Comunque la tuta era nuova e me la deve ripagare...".