MotoGp, Uccio: "Rossi in Nascar nel 2020"

Gli ultimi due gran premi non sono stati un successo per Valentino Rossi ("Gli amici di Tavullia ci hanno detto che se continuiamo a fare questi errori, lasceremo il Mondiale a Marquez) ma il Dottore non mollerà facilmente il sogno di un nuoto titolo in MotoGp: "Non l'ho mai visto così concentrato - le parole di Uccio Salucci a La Repubblica -, non pensa che a quello. Si allena 10 ore al giorno, guarda i video e studia gli altri piloti. Fa sacrifici mentali e fisici mostruosi da quando ha capito che gli anni stavano passando e il talento da solo non bastava".



Lo storico amico ("Ero l’unico tra gli amici che non aveva un impiego fisso, cominciai a seguirlo ma lo sapevo che saremmo rimasti sempre insieme") racconta anche quale potrebbe essere il futuro del numero 46: "Dopo il 2018 spero in un altro accordo, di un anno ma io punterei su un biennale, poi deciderà Jarvis (il boss del team Yamaha, ndr). Non si sa mai quando Vale si fermerà, la squadra ha bisogno di lui".



Ma le due ruote potrebbero anche raddoppiare: "Credo che alla fine magari andrà a correre in macchina in America, con le Nascar. Abbiamo fatto alcune prove e andiamo fortissimo".