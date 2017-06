MotoGp, Sepang: Marquez rialza la testa

Conferma per Maverick Vinales e rilancio per Marc Marquez: si può sintetizzare così la terza giornata sul circuito di Sepang, in Malesia, che ha chiuso la prima serie di test del 2017 della MotoGp. Il pilota della Yamaha, nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi, ha ulteriormente migliorato il tempo della tre giorni malese ottenendo un 1'59"368 (in 72 giri), più veloce di 84 millesimi di quello segnato martedì dalla Suzuki di Andrea Iannone.



Il campione del mondo della Honda, invece, che finora era rimasto nelle retrovie, è balzato oggi al secondo posto con un ritardo di 138 millesimi su Vinales (in 85 giri, il numero più alto di tutti). Buon progresso, poi, per la Ducati di Andrea Dovizioso (terza a 185 millesimi) e passi in avanti anche per Valentino Rossi, non nella griglia virtuale quanto nel tempo registrato: 1'59"589, dopo l'1'60"254 di martedì. Davanti al nove volte campione del mondo si è piazzato Dani Pedrosa (+0"210 su Vinales), confermando quindi il rilancio delle Honda.



Per quanto riguarda il resto della top 10, infine, da segnalare il nono tempo dell'altra Ducati di Jorge Lorenzo (+0"399). Rispetto alle prime due giornate, i test sono stati meno disturbati dalla pioggia, caduta brevemente solo nella seconda metà della sessione. Ma non sono mancate le scivolate, con protagonisti - senza conseguenze - Iannone, Hector Barbera e Pol Espargaro.