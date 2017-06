MotoGp, Sepang: Marquez malato ma davanti a tutti dopo le libere

Venerdì di prove libere della MotoGP a Sepang fortemente condizionato dalla pioggia, che ha di fatto reso inutile il secondo turno. Buone le libere 1 dunque, dove il più veloce è stato Marc Marquez (Honda), primo nella classifica combinata dei tempi in 2'01"201. Inseguono staccati di oltre due decimi Vinales (Suzuki) e Redding (Ducati), mentre il rientrante Iannone centra il quarto posto e Rossi si piazza quinto con la migliore delle due Yamaha, visto che Lorenzo è solo 10°.

La sorpresa della giornata arriva dall'assenza del campione del mondo Marc Marquez, bloccato da un virus intestinale preso in Indonesia, alle Libere 2, rese comunque inutili da uno scroscio arrivato prima dell'inizio del turno. Il primo degli inseguitori è Maverick Vinales, ma anche la Ducati ha un buon passo, come dimostrano le quattro Desmosedici (tra ufficiali e private) nei primi otto posti (quarto Iannone, ma permangono i dubbi sulla sua tenuta fisica). Valentino Rossi ha chiuso a quattro decimi dalla vetta, ma ben davanti a Jorge Lorenzo, con cui lotta per il secondo posto.

Poco significativa la seconda sessione, iniziata con pista bagnata e terminata con asfalto asciutto. Nessuno è riuscito a migliorare i propri tempi della mattina, il più veloce è stato Jack Miller, che ha chiuso in 2'08"872 davanti a Crutchlow, Barbera, Smith, Baz, Redding, Dovizioso e Bradl.