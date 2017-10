MotoGP, Sepang: Dovizioso in testa dopo le libere

Il Mondiale non è ancora finito e dopo le promesse di battaglia, Andrea Dovizioso si dimostra un leone anche in pista: il pilota della Ducati, infatti, è il pià veloce dopo le prove libere a Sepang, penultima corsa della stagione. L'italiano ha girato in 2'00"671 nella prima sessione, chiudendo davanti a Bautista e Zarco, con Marquez che ha fatto registrare il quinto tempo e Valentino Rossi solo dodicesimo.



Nella seconda sessione, girata sul bagnato, Dovi è stato ancora il migliore con 2'11"640 sulla pista malese e si è messo alle spalle il leader della classifica mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, che ha accusato un ritardo di 526 millesimi. Al terzo posto l'altra Ducati di Jorge Lorenzo, a 1"055, davanti allo spagnolo Viñales, mentre il quinto crono è di Danilo Petrucci, anche lui sulla Ducati, che ha accumulato un ritardo dalla vetta di 1"408, mentre Valentino Rossi (Yamaha) si è dovuto accontentare del sesto tempo, a 1"431 da Dovizioso.