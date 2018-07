MotoGP Sachsenring, Marquez forza nove. Rossi sesto

Un Danilo Petrucci stratosferico non basta al Sachesenring. Merito dell'ennesima impresa di Marc Marquez, che si prende la pole per 25 millesimi sul pilota ternano con il tempo di 1'20"270 . All'ultimo giro, dopo una qualifica faticosa. Per il Cabroncito si tratta della nona pole di fila sul tracciato della Sassonia (le ultime sei in top class). Terzo Lorenzo, che scatterà in prima fila. Segno che le Ducati potranno comunque dire la loro (domani alle 14 la gara). In seconda fila partiranno Viñales, Dovizioso e Valentino Rossi, che ha chiuso al sesto posto il sabato di qualifiche.