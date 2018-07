MotoGP, Sachsenring: Marquez domina, Valentino Rossi secondo

Marquez, sempre Marquez, ancora Marquez. Vince ancora lui. Anzi, domina. Al Sachsenring non c'è storia: sul traguardo ha tutto il tempo di alzarsi in piedi, salutare e ringraziare il pubblico e festeggiare il suo quinto successo stagionale (il nono di fila su questa pista) che gli consente di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio su Valentino Rossi. Il Dottore ha tenuto e ha disputato un'ottima corsa confermando di essere assolutamente competitivo ad altissimi livelli. Ma contro questo Marquez non c'è nulla da fare: ora la spagnolo è a +46 in classifica su Valentino.



Sul podio finisce anche Maverick Viñales, mentre il quarto posto è andato alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci, che è stato scavalcato dallo spagnolo al penultimo giro. Quinto Alvaro Bautista (Ducati), sesta e settima le Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, ottavo Dani Pedrosa con la seconda Honda Hrc, nono Johann Zarco con la Yamaha del team Tech 3. Chiude la top ten Bradley Smith con la Ktm.