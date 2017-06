MotoGp, Rossi si scusa ma la tifosa spagnola vuole denunciarlo

Non è ancora chiuso il caso tra Valentino Rossi e la tifosa spagnola con cui si è scontrato nel paddock a Valencia. Il pilota della Yamaha, rientrando ai box su uno scooter, aveva dato un calcetto alla donna (ferma per scattare un selfie) per spostarla e il tutto era stato ripreso da un tifoso. Alla fine del gran premio spagnolo, Rossi si è scusato: "Spero che stia bene ma è veramente difficile vivere nel paddock. Quando esco dal mio camion sono sempre schiaffi, gente che ruba il cappellino, ero appena uscito da una girandola di schiaffetti".



Ma alla donna non basta, tanto che ha preannunciato battaglia legale: "Se fosse successo inavvertitamente avrei accettato le scuse - ha detto a Radio Cope - ma dopo aver visto il video presenterò denuncia perché non solo mi ha tirato un calcio ma lo ha fatto di proposito. E questo non può essere tollerato".