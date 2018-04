MotoGp, Rossi rinnova con la Yamaha fino al 2020

Le indiscrezioni delle scorse settimane hanno trovato riscontro ufficiale: Valentino Rossi ha firmato il rinnovo di contratto con la Yamaha per altre due stagioni, correrà fino al 2020 quando avrà 41 anni compiuti. "Guidare la mia M1 è la cosa che mi fa sentire bene - le parole del Dottore al sito ufficiale Yamaha - la sfida sarà essere competitivi anche a 40 anni, per questo ringrazio il team per la fiducia e in particolare Lin Jarvis (il team director, ndr) e Mario Meregalli (team manager della squadra di Valentino, ndr)".



Rossi, che avrà quindi tre tentativi (compreso il Mondiale che sta per partire) per agguantare il decimo titolo in carriera, ha spiegato la sua decisione: "Nel 2016 mi ero chiesto se quello sarebbe stato il mio ultimo contratto e avevo pensato che avrei preso una decisione nei due anni successivi. In questo periodo di tempo sono giunto alla conclusione che voglio continuare perché correre ed essere un pilota della MotoGp mi fa sentire bene".



Queste le parole di Jarvis: "Questa notizia è il miglior modo per cominciare la stagione 2018 per me non era una sorpresa ma farà felici milioni di fan in tutto il mondo. Nonostante i suoi 39 anni non è in dubbio che sia ancora un grande pilota, gli forniremo il miglior materiale per aiutarlo a vincere. Il nostro team, con Rossi e Vinales, è pronto per dare battaglia in ogni gran premio".