MotoGp, Rossi: "Ora devo prendere Vinales"

Terzo posto in Qatar, secondo in Argentina: la prossima sarà quella buona? "Vinales ha fatto una pre-stagione perfetta, uguale in queste prime due gare. Anche stavolta è stato il più veloce ma proverò di sicuro a prenderlo" le parole di Valentino Rossi dopo la gara. "Prestazione migliore del Qatar, sono stato competitivo dall'inizio alla fine - continua il Dottore -. Se dobbiamo scegliere un giorno per essere più veloci, la domenica mi sembra il migliore... Crutchlow? Bella bagarre con lui, ma io ne avevo di più".



E che dice il compagno di scuderia Maverick? "All'inizio ho spinto forte ma quando ho visto la caduta di Marquez ho solo pensato a portare a casa più punti possibili - ammette Vinales -. La moto è andata benissimo, la Yamaha ha fatto un bellissimo lavoro: mi sono trovato meglio rispetto al Qatar".