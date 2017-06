MotoGp, Rossi: "Non avrei mai scommesso sul podio"

Un podio che sa di felicità, questo il concetto espresso da Valentino Rossi nel post-gara in Qatar: "Se avessi scommesso su di me sul podio, non l'avrei vinta... Ma sono molto felice, non molliamo mai. Mi sono divertito molto, sono stato bravo in staccata e comunque questa gara ci serve per capire che direzione prendere". Ancora il Dottore: "Ringrazio la mia squadra, sono loro a darmi le energie quando mi danno del vecchio e invece io lavoro sempre tanto. Siamo in difficoltà da novembre ma mai è mancata la fiducia nel team, secondo me abbiamo una moto da gara e io stesso sono un pilota da gara".



La vittoria gli è sfuggiata all'ultimo giro ma anche Andrea Dovizioso è felice: "Io e Vinales siamo stati bravi nella scelta della gomma, all'inizio non ho spinto come potevo perché sapevo che se no la soft non sarebbe arrivata a fine gara. Sono molto contento e faccio i complimenti a Maverick perché sono riuscito a stargli addosso 4 giri ma poi ha capito i punti in cui lo riprendevo e ha capito quando passarmi".



Vinales ringrazia e rilancia: "La moto è andata benissimo, ringrazio la Yamaha. E' stata una gara dura, anche perché eravamo nervosi per la pioggia. Ho pensato di non rischiare per dieci giri poi è arrivato Dovizioso e abbiamo inscenato un bel duello".