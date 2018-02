MotoGp, Rossi fa 39 anni: il regalo di Yamaha è il rinnovo?

Il prossimo compleanno sarà quello del passaggio più importante. Valentino Rossi festeggia i 39 e il programma prevede una cena col team a Buriram, nulla di esagerato, visto che domani si prova di nuovo. Se si ferma a fare bilanci probabilmente sorride. Soprattutto guardando al presente: è in uno stato di forma strepitoso, è motivato come un adolescente alla prima gara, ha l'esperienza per affrontare i problemi.

Presente e futuro. La sua avventura in MotoGp è destinata ad andare avanti perchè 39 anni sono un dato anagrafico irrilevante. Yamaha attende un rinnovo che è molto vicino, restano da definire i dettagli. Il campione che non si arrende diventa un esempio anche per il più feroce dei suoi avversari, Marc Marquez. Impressionato dal talento che non è solo tecnica ma motivazione costante.

Il passato sono 9 Mondiali, che nel suo universo non sembrano abbastanza. Il passato è soltanto una spinta. Guarda sempre avanti, Valentino, e festeggia. Con questa carica il prossimo compleanno non farà nessuna paura.