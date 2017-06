MotoGp, Rossi e Marquez a Sepang un anno dopo: "Il rapporto è cambiato"

La MotoGp si prepara all'ultima tappa del trittico asiatico, in Malesia, con il titolo piloti già consegnato nelle mani di Marquez e il 2° posto quasi in quelle di Rossi, che ha 24 punti di vantaggio su un Lorenzo piuttosto in difficoltà e marcato stretto anche da Vinales (che insegue a 11 punti). Nella classica conferenza piloti del giovedì quindi l'argomento principale è stato "l'incidente" dell'anno scorso tra il campione del mondo e Valentino Rossi, che proprio per colpa della penalizzazione ricevuta a Sepang perse la possibilità di giocarsi il suo decimo titolo mondiale con Lorenzo fino all'ultimo.

"Un anno dopo il nostro rapporto è cambiato un po', poi è migliorato di nuovo: siamo professionisti, la situazione è buona, ma i pareri su quella situazione credo che siano gli stessi" ha dichiarato Marc Marquez. "Sono d'accordo con lui" ha risposto secco Valentino, dimostrando di non aver alcuna voglia di tornare sull'argomento: "Marc ha detto che quell'episodio lo ha migliorato - ha aggiunto Rossi - ma sinceramente io non credo di aver avuto particolari benefici".

Il clima di tensione nel paddock si stempera di fronte alla gioia per il ritorno in pista di Andrea Iannone, che arrivato in compagnia di Belen, è stato accolto dai sorrisi degli altri piloti e non ha nascosto il suo stato d'animo: "Sono felicissimo di essere di nuovo qui. Il mio mondo mi è mancato tanto: ovviamente non sono ancora al 100%. I medici mi dicono che il recupero è andato male, avrei bisogno di due o tre mesi di stop. Vedremo quali saranno le mie sensazioni in sella, sarà comunque bello tornare sulla moto. Sono curioso".