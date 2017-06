MotoGp: Rossi dimesso dall'ospedale, esami negativi

Valentino Rossi è stato dimesso dall'ospedale 'Infermi' di Rimini. Gli esami effettuati intorno alle 16.30 hanno dato esito negativo e il Dottore ha avuto il permesso di tornare a casa. La notte era trascorsa tranquillamente: Vale era ricoverato nella struttura dopo essere rimasto vittima di un incidente giovedì durante un allenamento di motocross sulla pista di Cavallara, nel Pesarese.

A quanto si è appreso, il centauro ha riportato un lieve trauma toracico addominale. Nessun trauma cranico e nessuna frattura. I medici hanno comunque deciso di tenerlo in osservazione nel Reparto di rianimazione ma solo per motivi di privacy e riservatezza. E proprio un selfie del Dottore - sorridente in compagnia dello staff medico ospedialiero - diffuso da Rimini Today ha fatto capire come il peggio sia passato.



Giovedì sera, nel nosocomio riminese, con il 'Dottore' erano presenti la mamma, il fratello e l'inseparabile amico 'Uccio'. Subito dopo l'incidente sulla pista di 'casa', Rossi si era rialzato ed era tornato a Tavullia, decidendo poi di raggiungere l'ospedale di Rimini in auto. Il pilota si allena spesso su quel circuito anche di notte e da solo.

L'AMICO UCCIO: "PENSA AL MUGELLO"

Alessio Salucci, per tutti Uccio, grande amico di Valentino Rossi, ha parlato così del Dottore: "L'umore è già fantastico, vuole tornare a casa per pensare al gp del Mugello: conoscendolo, ci sono tantissime possibilità che corra. Ha preso una bella botta ma, grazie a Dio, sta bene. Sono cose che capitano in allenamento, dispiace sia successo proprio nella settimana che porta a un gran premio così sentito da lui e tutti noi".