MotoGp, pole di Marquez a Phillip Island

Con il tempo di 1'28"386 Marc Marquez ha ottenuto la pole position al termine della Q2 e domani partirà davanti a tutti nel gran premio d'Australia sul tracciato di Phillip Island, classe MotoGp. Lo spagnolo targato Honda, leader del mondiale, ha preceduto le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco.



Apre la seconda fila la Suzuki di Andrea Iannone. Settimo tempo per Valentino Rossi. Sarà costretto ad una gara ad inseguimento Andrea Dovizioso, secondo nella classifica iridata, che ha ottenuto solo l'undicesimo tempo e scatterà dalla quarta fila, male anche l'altra Ducati ufficiale con Lorenzo 16°. Dodicesima la Honda ufficiale di Dani Pedrosa.



"Peccato, partire dietro può essere un limite - ha riconosciuto Dovizioso - Come passo non siamo messi così male. Dovrò recuperare velocemente e guidare fluido, è fondamentale soprattutto per non abusare il consumo della gomma posteriore. Ma è un campionato pazzo, a questo punto devo portare a casa il massimo senza mai mollare". "Il mio approccio alla gara non cambia, darò il massimo, come sempre - ha assicurato Marquez - Dovizioso undicesimo? A Motegi è partito nono ed ha vinto...".