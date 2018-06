MotoGP, Pirro: caduta spaventosa, politrauma

Mamma mia che brutta la caduta di Pirro! #mugellogp pic.twitter.com/VpuioZ8sJP — Vale (@vale46vale) 1 giugno 2018

Paura al: il pilota della Ducati, secondo dopo le prime prove libere deldisputate in mattinata, è caduto violentemente nel corso della seconda sessione. L'incidente è stato causato dal bloccaggio della ruota anteriore in fase di frenata: Pirro è stato proiettato in aria prima di ricadere con i piedi sull'asfalto, poi ha finito la sua corsa nella ghiaia della via di fuga.Ancora da capire se si sia trattato di un errore del pilota o di un guasto alla sua Ducati.che lo seguiva ha subito rallentato e ha alzato il braccio per segnalare il pericolo. Immediatamente è stata esposta la bandiera rossa per sospendere le prove e permettere ai soccorritori di intervenire per verificare le condizioni del pilota pugliese.Per fortunaquando è trasportato all'ospedale di Careggi a Firenze in elicottero per effettuare una serie di esami fra i quali una Tac e una risonanza magnetica. Il pilota ha subito un trauma encefalico, toracico, lombare e addominale e una sub lussazione della spalla destra.