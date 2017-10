MotoGP, Phillip Island: Marquez trionfa, Dovizioso solo 13°

Trionfa Marc Marquez, forse in tutti i sensi. Perché in Australia vince lui, anzi domina, e di fatto ipoteca il Motomondiale della classe MotoGP perché a due gran premi dalla fine ora ha 33 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. La corsa è cominciata malissima per il pilota della Ducati e si è chiusa altrettanto male: alla prima curva un errore lo ha fatto precipitare dalla 11esima alla 20esima posizione, pian piano è riuscito a recuperare tornando comunque soltanto 11°, poi proprio nel finale ha perso altri due punti con un 13esimo posto che sa di beffa.



Marquez trionfa, dunque: per gran parte della gara di Phillip Island resta dietro Viñales, poi una volta davanti fa corsa a sé. Dietro è battaglia e la notizia bella, per l'Italia, è che Valentino Rossi ha ancora la forza e la bravura di vincerla. Sul secondo gradino del podio c'è lui e per poco non ci sale anche Iannone che invece la battaglia con Viñales la perde.