MotoGP, Mugello: Vinales in pole, Valentino Rossi secondo

Che cuore Valentino Rossi. A una settimana dall'incidente in motocross che gli ha procurato un trauma toracico-addominale, il Dottore non solo va in pista al Mugello, ma conquista anche uno splendido secondo posto nelle qualifiche dopo aver stabilito addirittura il miglior tempo nelle libere 3.



A conquistare la pole position è stato Maverick Viñales che ha preceduto, oltre a Vale (distante 239 millesimi), anche la Ducati di Andrea Dovizioso e quella di Pirro, con il tempo di 1"46"575. Solo sesta la Honda di Marc Marquez, dietro Pedrosa e davanti alla Ducati di Jorge Lorenzo.



"È stata una bellissima giornata perché fisicamente sono migliorato, sono un po' meno in affanno e sento meno dolore. Già stamattina ero competitivo. Il problema è che siamo tutti lì, sia come giro secco, sia come passo, e quindi sarà una lotta serratissima. Purtroppo ho fatto un errore stupido nell'Fp4: sono arrivato largo su un punto sporco, ho provato a starci dentro ma non ci sono riuscito e sono scivolato. Ero anche con la seconda moto, quella un po' peggio. Per fortuna, non mi sono fatto niente, ma la caduta mi ha comunque tolto feeling: in qualifica, infatti, ho fatto più fatica, mi sono dovuto resettare. Per questo motivo il secondo posto è... più meglio".