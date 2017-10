MotoGP, Motegi: Dovizioso in testa nelle libere 2

Andrea Dovizioso l'aveva detto: il Mondiale è apertissimo. Ha provato a dimostrarlo anche coi fatti, in posta: a Motegi è la sua Ducati a far registrare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere disputata sotto la pioggia. Il pilota italiano completa il giro in 1'54"877 e precede così Marquez, leader del Mondiale, di 43 millesimi. All'alba italiana di sabato si capirà meglio che tipo di gara si vedrà: per ora Dovi dà battaglia.



L'altro protagonista del Mondiale, Maverick Viñales, resta un bel po' lontano con 1'56" 376, soltanto undicesimo tempo a quasi un secondo e mezzo, mentre Valentino Rossi è dodicesimo. Più forti di loro sono andati Espargaro e Lorenzo, ma anche gli altri due italiani Petrucci e Iannone.