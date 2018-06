MotoGP, Montmelò: Lorenzo in pole position

Dopo il ritorno alla vittoria, Jorge Lorenzo si prende un'altra grande soddisfazione conquistando la prima pole position da quando è arrivato in Ducati. Gli mancava dal 2016 e ironia della sorte, la ottiene proprio nel Gran Premio successivo all'annuncio ufficiale del divorzio che avverrà a fine anno, quando lo spagnolo passerà alla Honda: a Montmelò, in Catalogna, è suo il giro più veloce con 1'38"680.



Lorenzo ha preceduto la Honda del connazionale Marc Marquez, leader del Mondiale, e la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarto tempo per la Yamaha di Maverick Vinales, poi altri tre piloti italiani: quinto Andrea Iannone, sesto Petrucci, settimo Valentino Rossi, che pure venerdì aveva stabilito il miglior tempo nelle prime prove libere del weekend.