MotoGp, Marquez vince a Misano e aggancia Dovizioso

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico: il quarto successo stagionale consente al pilota della Honda di agganciare Andrea Dovizioso (terzo al traguardo, primo podio in questo tracciato in MotopGp) in vetta alla classifica mondiale a 199 punti. Secondo un ottimo Danilo Petrucci che si è arreso solo nell'ultimo giro dopo aver sognato la prima vittoria in carriera in MotoGp per quasi 20 giri.



Maverick Vinales, partito dalla pole position, chiude ai piedi del podio davanti a Pirro, Miller e Redding. Chiudono la top tens Rins, Folger e Smith.

Gara segnata, oltre che dall'assenza di Valentino Rossi, dalle difficili condizioni del circuito, bagnato da abbondante pioggia. Tante le cadute: da Lorenzo a Barbera fino alle scivolate di Espargaro, Lowes e Rabat. Ritiro anche per Iannone ma per problemi tecnici. Commovente il 15° posto di Zarco che chiude spingendo a mano la propria moto sul traguardo conquistando un punto mondiale.