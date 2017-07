MotoGP, Marquez trionfa al Sachsenring ed è leader del Mondiale

Finiranno per dargli la cittadinanza onoraria: per l'ottava volta consecutiva, la quinta in MotoGp, Marc Marquez trionfa sul circuito del Sachsenring, in Germania. La differenza, rispetto agli altri successi, è che questo gli regala anche la leadership di uno dei Mondiali più combattuti della storia. Lo spagnolo vince il suo secondo gran premio stagionale e balza in testa alla classifica a quota 129 punti, a +5 su Maverick Viñales, +6 su Andrea Dovizioso, +10 su Valentino Rossi.



Il Dottore ha limitato i danni: dopo le qualifiche "frustranti", come le aveva definite lui, ha lottato finché ha potuto, ha conservato a lungo la quarta posizione, poi ceduta a un Viñales autore di una fantastica rimonta che gli ha consentito di scavalcare Dovizioso in classifica. Il ducatista, invece, non ha avuto un gran giornata e ha chiuso all'ottavo posto. Sul podio sono finiti invece la sorpresa Folger, che ha tallonato a lungo Marquez, e Pedrosa.