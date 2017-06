MotoGP, Marquez primo nelle libere di Austin, Rossi quarto

Maverick Viñales ha lanciato la sfida anche ad Austin, Marc Marquez l'ha subito raccolta, sulla pista che da quattro anni è per lui terreno di conquista. Sono solo le prime libere, ma il venerdì ha già lasciato intravedere chi - salvo imprevisti in gara - si giocherà il gradino più alto del podio nel terzo Gran premio stagionale. I due spagnoli hanno domato le asperità dell'asfalto texano come nessun altro, Viñales brillando con la Yamaha la FP1, Marquez replicandogli in sella alla Honda nella seconda sessione centrando alla fine il miglior tempo. Degli avvallamenti (vere e proprie "buche" secondo alcuni) che scompongono le moto si sono lamentati un po' tutti, ma quei due non hanno fatto una piega, relegando gli altri nelle retrovie.



Nella FP2 si è messo in mostra Johann Zarco, con la Yanaha Tech 3. Il francese, due volte iridato della Moto2, è rimasto appena 286 millesimi dietro Marquez, dimostrando di poter aspirare ad un posto tra i migliori. Terzo Viñales. Valentino Rossi ha cominciato l'avvicinamento alla messa a punto migliore della sua Yamaha salendo dall'ottavo al quarto posto, mentre Andrea Dovizioso, con la Ducati ufficiale, ha oscillato tra il terzo ed il sesto tempo. Il suo compagno di team, Jorge Lorenzo, è parso ancora in difficoltà (dal sesto all'11° tempo) lamentando poca stabilità all'anteriore. In progresso Andrea Iannone con la Suzuki: 16° al mattino, attardato da problemi di elettronica, decimo al pomeriggio.