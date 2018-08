MotoGP, Marquez in pole per 2 millesimi. Dovizioso: "Bastardo"

Comanda sempre Marc Marquez: anche a Zeltweg, in Austria, il leader del Mondiale ottiene la pole position in qualifica, stavolta precedendo di appena 2 millesimi la Ducati di Andrea Dovizioso e di 135 quella di Jorge Lorenzo. Apre la seconda fila un'altra Ducati, quella di Danilo Petrucci, mentre Valentino Rossi partirà solo in 14esima posizione avendo fallito il passaggio in Q2.



Alla fine delle qualifiche Dovizioso ha trovato il modo di scherzare con Marquez: "Gli ho detto 'Bastardo', mi ha battuto per 2 millesimi, ci ha preso gusto.... Per il resto la scelta delle medie ha funzionato, e non lo credevo possibile: ci abbiamo pensato un minuto prima di uscire ed è andata bene. La qualifica però è stata strana, forse per la pioggia, ma non mi aspettavo questo tempo. Noi non eravamo tanto a posto, ma siamo veloci, spero che in gara non piova e credo che sia tutto aperto. Credo che Marquez abbia molta voglia di vincere qui, temo sia un osso duro".