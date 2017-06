MotoGp, Marquez in pole ad Austin davanti a Vinales-Rossi

Marc Marquez l'aveva "chiamata" sin dal venerdì ed è arrivata: pole position del pilota spagnolo della Honda su uno dei tracciati che preferisce di più nel motomondiale, ad Austin in Texas. Il campione del mondo vince il duello con Maverck Vinales, secondo a 0.130, e dà quasi un secondo all'ultimo pilota che compone la prima fila cioè Valentino Rossi comunque soddisfatto perché il passo gara può regalare sorprese.



Dietro i primi tre c'è Daniel Pedrosa e l'unico "intruso" nella lotta tra Honda, Yamaha e Ducati ufficiali: Zarco. Jorge Lorenzo acciuffa l'ultimo posto della seconda fila davanti al compagno Andrea Dovizioso. Caduta per Andrea Iannone e la sua Suzuki: non è stata l'unica, soprattutto in FP3 dove l'asfalto freddo ha tradito anche Dovizioso, Lorenzo e Marquez.