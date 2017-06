MotoGp, Marquez: "Dedico il titolo a mia nonna"

Marc Marquez al settimo cielo per la vittoria nel Gran Premio di MotoGp a Motegi che gli ha regalato il terzo titolo mondiale nella classe regina del motomondiale, il quinto complessivo: "Sono felicissimo, lo dedico a mia nonna mancata quest'anno. Non mi aspettavo accadesse a tre gare dal termine. Devo ammettere che questa volta, con le cadute di Rossi e Lorenzo, ho avuto anche un po' di c...".



Lo spagnolo racconta la gara giapponese: "Ho visto che Valentino era caduto così ho cercato di mettere del margine su Jorge per vincere, quando ho saputo anche del suo forfait mi sono tranquillizzato. Ho anche commesso un errore, forse per mancanza di concentrazione". Doverosi i complimenti agli avversari: "Campionato lottato, bravi Rossi e Lorenzo ma la Honda ha lavorato bene, si è visto".



Marquez ha spiegato cosa è cambiato dall'anno scorso: "Sono diventato più calcolatore, ho imparato dagli errori del 2015, ho imparato a gestire le gare. Però in questo finale di campionato mi piacerebbe fare il vecchio Marc..."

ROSSI: "HO FATTO DEGLI ERRORI QUEST'ANNO"

Ovviamente deluso Valentino Rossi: "E' un gran peccato andare a casa a mani vuote dopo un buon weekend, con la pole e un buon passo di gara. Potevo fare una bella corsa, anche se con Marquez sarebbe stato difficile. Non mi aspettavo di cadere, ma evidentemente se è successo ho fatto un errore". Così il Dottore dopo il ritiro nel Gp del Giappone. "Rimpianti? Ero veloce quest'anno, ma ho fatto degli errori in gara, poi la moto si è rotta al Mugello ed è stata pesante, non sono mai stato in lotta veramente per il campionato. Ora c'è da lottare per il secondo posto con Lorenzo".