Motogp Malesia, Andrea Dovizioso trionfa davanti a Rossi e Lorenzo

Doppietta italiana nel Gp della Malesia. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati, ha vinto la gara, penultima prova del mondiale MotoGp 2016, precedendo Valentino Rossi (Yamaha) che con questo piazzamento si è garantito aritmeticamente il secondo posto nel Mondiale. Terzo lo spagnolo Jorge Lorenzo.



Sono caduti durante la corsa, condotta su asfalto umido e insidioso, il campione del mondo Marc Marquez che poi è risalito in sella alla sua Honda ma senza speranze di recupero, Andrea Iannone, con la Ducati, e l'altro pilorta della Honda Cal Cruchtlow, vincitore della gara in Australia

DOVIZIOSO: "VOLEVO DAVVERO QUESTA VITTORIA"

"Era il 2009 quando ho vinto la prima e volta ultima volta in MotoGp. E' bello che che sia successo adesso. Abbiamo lavorato tanto con il team negli ultimi quattro anni". Queste le prime parole di Andrea Dovizioso dopo la vittoria nel Gp della Malesia con la Ducati. "Ho avuto tante difficolta' durante la gara, ma volevo davvero questa vittoria", ha aggiunto il 30enne pilota romagnolo