MotoGp, Lorenzo trionfa e saluta la Yamaha: Marquez secondo

Jorge Lorenzo chiude la sua fantastica avventura in sella alla Yamaha con il trionfo sulla pista di Valencia nell'ultimo Gp della stagione e si prepara ad affrontare la sua nuova vita in Ducati. Gara da vero martello per lo spagnolo, che partito dalla pole position ha staccato subito i rivali e fatto gara in solitaria fino agli ultimi giri, quando Marquez ha provato a farsi vedere negli specchietti, ma ormai era troppo tardi.

Bella gara anche del campione del Mondo, che a 6 giri dal termine approfitta della bagarre tra Iannone e Rossi per superarli entrambi e chiudere sul secondo gradino del podio. Terzo posto invece per Andrea Iannone (che lascerà il suo posto in Ducati proprio a Jorge Lorenzo per passare alla Suzuki), che ha la meglio su Valentino Rossi dopo un duello bellissimo durato diversi giri tra sorpassi e controsorpassi.

Chiusura amara dunque per il Dottore, che rimane giù dal podio e inizia già a concentrarsi sulla caccia al titolo del prossimo anno. Quinto posto per Vinales, solo settimo invece Andrea Dovizioso.