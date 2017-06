MotoGp, Lorenzo male nei test in Malesia

Una Ducati al comando della classifica dei tempi nella prima giornata dei test MotoGp a Sepang (Malesia), un'altra a sole tre posizioni dal fondo: giornata a due volti per la casa di Borgo Panigale, anche perché il primo è il collaudatore Casey Stoner (1'59''681) e il diciassettesimo è il titolare Jorge Lorenzo (+1''667). La pioggia del pomeriggio non ha aiutato lo spagnolo a prendere confidenza con la nuova moto e neanche a migliorare il tempo mattutino, bene invece Dovizioso secondo. Bel debutto in Yamaha per Vinales, terzo, che distanzia di circa mezzo secondo il caposquadra Valentino Rossi (con il nuovo casco invernale), più lento del previsto anche per un brutto mal di testa. Quinto Iannone sulla Suzuki, Marquez solo nono.