MotoGp, Lorenzo la spunta a Valencia: pole davanti a Marquez-Rossi

Jorge Lorenzo fa segnare l'ultima pole position del Motomondiale 2016: in Spagna, sul circuito di Valencia, il numero 99 della Yamaha stacca un gran 1'29''401 che gli vale la prima piazza in vista della gara e il record assoluto della pista. Dietro il maiorchino, ma distante oltre tre decimi, il connazionale Marc Marquez su Honda mentre Valentino Rossi, dopo prove libere non eccezionali, risale terzo e aggiunta la prima fila anche se staccato di 0'727".



Maverick Vinales (Suzuki) si classifica quarto mentre le Ducati di Andrea Dovizioso (quinto) e Andrea Iannone (settimo) sono intervallate da Pol Espargaro (Yamaha). Chiudono la top ten Pedrosa (Honda), Aleix Espargaro (Suzuki) e Bradley Smith (Yamaha).