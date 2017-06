MotoGp, Lorenzo e la nuova Ducati: "Qualcosa di speciale"

Jorge Lorenzo non tornerà in sella alla Ducati prima del 30 gennaio, data in cui ripartiranno i test MotoGp sul circuito di Sepang in Malesia, ma non vede l'ora di iniziare. Su Twitter, il maiorchino ha postato una foto in cui applica il suo 99 (ma ridisegnato, con le corna sulle cifre) sulla nuova moto con una didascalia d'amore: "Uno dei giorni più importanti della mia carriera. Nuova moto,nuovo numero, nuova casa. Ducati è qualcosa speciale...".

Uno dei giorni più importanti della mia carriera. Nuova moto,nuovo numero, nuova casa. Ducati è qualcosa speciale... #JL99 @DucatiMotor pic.twitter.com/A7G1ozU8QR — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 2 gennaio 2017