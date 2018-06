MotoGP, Lorenzo davanti a Dovizioso e Rossi, trionfo Ducati

Trionfa anche l'Italia al Mugello. Lo fa con la Ducati di Jorge Lorenzo proprio nella settimana in cui Domenicali lo aveva scaricato: lo spagnolo, che sulla Rossa non aveva mai vinto un Gran Premio, domina scattando in testa in partenza con il sorpasso immediato a Valentino Rossi e restandoci fino alla fine. Un capolavoro, che per la Ducati diventa ancora più bello con il secondo posto di Dovizioso, bravo a resistere nel finale all'assalto di Valentino nonostante i problemi alla moto. Quarto posto per un altro italiano, Iannone.



Valentino Rossi ha festeggiato il terzo posto al traguardo: un gran bel weekend per il Dottore, corredato da una classifica generale che ora lo vede al secondo posto a 23 punti da Marquez con il doppio sorpasso a Zarco e Viñales: il leader infatti è uscito fuori pista, è rientrato, ma ha chiuso al sedicesimo posto, fuori dalla zona punti.