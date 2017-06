MotoGP, libere Qatar: Vinales in testa, Rossi lontanissimo

Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà meglio che per Valentino Rossi valga un fuso orario speciale. Perché l'avvio della stagione ufficiale della MotoGP appare davvero in salita: nelle libere in Qatar, la sua Yamaha finisce soltanto nona, lontanissima da quella di Maverick Viñales che ha stabilito il miglior tempo fermando il cronometro a 1'54"316, migliore anche della pole di Jorge Lorenzo dell'anno scorso (1'54"543).



Per ora è soltanto un indizio: la speranza è che non ne arrivino altri, anche se già nei test Viñales aveva dato prova di essere il più veloce, mentre Valentino aveva avuto delle difficoltà. Nelle prime libere ha chiuso a 1"483 dal leader: davvero troppo per coltivare sogni di gloria. Piuttosto lontani, in ogni caso, anche gli altri inseguitori di Viñales: secondo e terzo tempo per le Honda di Marc Marquez (+0.596) e Dani Pedrosa (+0.894), quarto un sorprendente Jonas Folger (Yamaha Tech3), staccato di 1"271. Quinto Lorenzo con la Ducati (+1"291). Fuori dalla top ten la Ducati di Andrea Dovizioso, 11esimo, e la Suzuki di Andrea Iannone, 13esimo.