MotoGP, Le Mans: Vinales in pole, Valentino Rossi secondo

Va forte Valentino Rossi sulla pista di Le Mans. In Francia il Dottore chiude al secondo posto le qualifiche e partirà accanto a Maverick Viñales, che ha ottenuto la pole position nella quinta prova del Mondiale di MotoGp. In 1'31"994, il pilota spagnolo ha preceduto di 106 millesimi il compagno di squadra italiano della Yamaha. La prima fila sarà completata dal francese del team Monster Yamaha Tech 3 Johann Zarco (+0"235). Seconda fila, invece, per il campione del mondo Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha ottenuto il quinto tempo a 499 millesimi, davanti a lui Crutchlow.



"Sono contento perché oggi pomeriggio, finalmente abbiamo potuto correre sull'asciutto e sono stato sempre veloce - ha detto Valentino Rossi -. Abbiamo provato un po' di gomme, cambiato un po' di cose e devo dire che va molto meglio rispetto a Jerez, complice anche quest'asfalto, che ha molto grip. Nel primo tentativo potevo fare meglio, ma ho perso tempo con Miller, mentre il tempo del secondo tentativo è stato buono, purtroppo non è bastato per la pole. Comunque, sono contento così".