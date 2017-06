MotoGp, la novità: airbag obbligatorio per tutti i piloti dal 2018

In occasione dell'ultimo Gp che ha laureato Marquez campione del mondo, a Motegi si è riunita la Grand Prix Commisson e ha preso un'importante decisione per aumentare la sicurezza dei piloti in pista. Dal 2018, infatti, tutti i corridori dovranno usare una tuta provvista di sistema di airbag approvato.

La norma è stata decisa con l’approvazione di tutte le aziende di abbigliamento presenti nel motomondiale, che dovranno fornire il sistema di protezione sulle "armature" di chi corre in MotoGP, Moto2 e Moto3. L'utilizzo dell'airbag, ormai diventato un accessorio utilizzato anche dai consumatori finali, dovrebbe scongiurare soprattutto il rischio di danni alla colonna vertebrale.

La GP Commission si è inoltre pronunciata sulla soap opera che riguarda l’aerodinamica delle moto. Dopo avere vietato le ali per la prossima stagione, si è deciso di limitare ulteriormente gli interventi possibili sulla carena. La motivazione è quella di limitare i costi. Dal 2017, quindi, il Technical Director omologherà il disegno delle carene alla prima gara dell’anno e le Case potranno modificare la carena e il parafango anteriore solo una volta nel corso della stagione.