MotoGP, Jerez: Pedrosa in pole, Vinales 4°, Rossi settimo

Sembra proprio il gran weekend di Dani Pedrosa. Dopo aver dominato le libere, lo spagnolo della Honda conquista la pole position nel Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale MotoGp, in programma sul circuito di Jerez de la Frontera. Pedrosa ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Marc Marquez e il britannico Cal Crutchlow (Honda non ufficiale) che vanno quindi a completare la prima fila. Solo settimo tempo per Valentino Rossi (Yamaha), che partirà quindi dalla terza fila: davanti a lui ci saranno Viñales e Iannone, rispettivamente quarto e quinto.



Pedrosa ha fatto segnare il tempo di 1'38"249, precedendo Marquez di 49 millesimi e Crutchlow di 204. Quarto crono per Maverick Vinales che accusa un ritardo di 428 millesimi. Dietro alla Yamaha dello spagnolo la Suzuki di Andrea Iannone. Rossi è a 659 millesimi da Pedrosa, partirà dietro Zarco e sopravanza di soli 2 millesimi la Ducati di Jorge Lorenzo. Eliminati nella Q1 Danilo Petrucci (Pramac Racing) e Andrea Dovizioso (Ducati), che partiranno rispettivamente dalla 13/a e 14/a posizione.